المركزي الألماني يرفض اقتراح إنشاء صندوق تمويل لمنطقة اليورو

قال مسئولان ألمانيان بارزان، اليوم الجمعة، إن اقتراح صندوق النقد الدولي بأنه ينبغي لزعماء منطقة اليورو أن ينشئوا صندوق تمويل خاص للمساعدة في تخفيف الأعباء المالية على الدول الأعضاء التي تشهد تراجعا اقتصاديا ليس فكرة جيدة.



وأضاف ينس فيدمان، رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك): "لا أعتقد‭ ‬أن الاقتراح مقنع"، موضحا أن إنشاء مثل هذا الصندوق سيصرف اهتمام زعماء منطقة اليورو عن قضايا ملحة.



وقال وزير المالية الألماني أولاف شولز لا أظن أن اقتراح رئيسة صندوق النقد الدولي هو اقتراح ينبغي متابعته.