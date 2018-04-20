أسقف مولفيتّا: «فرنسيس» أول بابا يزور اليسّانو

أكد أسقف مولفيتّا المطران دومينيكو كورناكيا، أن البابا فرنسيس، أول بابا فاتيكان يزور المنطقة، التي تشتهر بشهادتها الثمينة للتقاليد المسيحية وبجمال طبيعتها وبالقلوب الكبيرة لأبنائها، منطقة تعتبر نفسها مبارَكة من الله؛ حيث توجد فيها منذ حوالي قرن الإكليريكية الحبرية الإقليمية والتي تكوَّن فيها الكثير من الكهنة.



وقال إن اليوم أيضا، ورغم أزمة الدعوات الملموسة في أوروبا وفي بعض المناطق الإيطالية، هناك الكثير من الكهنة في هذه المنطقة وخارجها ممن يُظهرون الفخر بانتمائهم إلى هذه المنطقة وكونها منبع دعوتهم وحماسهم حسب ما كان يقول الأب تونينو.



وأضاف أسقف مولفيتّا، أن هذه أيضا منطقة البحّارة الذين يعبرون البحار والمحيطات حاملين ألم الابتعاد عن عائلاتهم، والصيادين الذين يشعرون بالقلق أمام الأوضاع الصعبة لمهنتهم، العاملين الذين يجتهدون ليوفروا لعائلاتهم حياة كريمة، وأيضا مَن فقد العمل ولم يجد عملا آخر.



وذكّر الأسقف من جهة أخرى بأبناء هذه المنطقة الذين هاجروا في فترات صعبة لكنهم لم ينسوا جذورهم، مشيرا إلى الكثيرين الذين يفرون من أوضاع غير إنسانية فيأتون إلى سواحلنا آملين في مستقبل أفضل.