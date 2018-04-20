القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
الكرازة
الجمعة 20/أبريل/2018 - 05:19 م

أسقف مولفيتّا: «فرنسيس» أول بابا يزور اليسّانو

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
dostor.org/2136511

أكد أسقف مولفيتّا المطران دومينيكو كورناكيا، أن البابا فرنسيس، أول بابا فاتيكان يزور المنطقة، التي تشتهر بشهادتها الثمينة للتقاليد المسيحية وبجمال طبيعتها وبالقلوب الكبيرة لأبنائها، منطقة تعتبر نفسها مبارَكة من الله؛ حيث توجد فيها منذ حوالي قرن الإكليريكية الحبرية الإقليمية والتي تكوَّن فيها الكثير من الكهنة.

وقال إن اليوم أيضا، ورغم أزمة الدعوات الملموسة في أوروبا وفي بعض المناطق الإيطالية، هناك الكثير من الكهنة في هذه المنطقة وخارجها ممن يُظهرون الفخر بانتمائهم إلى هذه المنطقة وكونها منبع دعوتهم وحماسهم حسب ما كان يقول الأب تونينو.

وأضاف أسقف مولفيتّا، أن هذه أيضا منطقة البحّارة الذين يعبرون البحار والمحيطات حاملين ألم الابتعاد عن عائلاتهم، والصيادين الذين يشعرون بالقلق أمام الأوضاع الصعبة لمهنتهم، العاملين الذين يجتهدون ليوفروا لعائلاتهم حياة كريمة، وأيضا مَن فقد العمل ولم يجد عملا آخر.

وذكّر الأسقف من جهة أخرى بأبناء هذه المنطقة الذين هاجروا في فترات صعبة لكنهم لم ينسوا جذورهم، مشيرا إلى الكثيرين الذين يفرون من أوضاع غير إنسانية فيأتون إلى سواحلنا آملين في مستقبل أفضل.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر

منذ أقل من شهرين

رجل المعجزات.. احتفاء خاص بذكرى رحيل البابا كيرلس

منذ أقل من شهرين

البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء بالكاتدرائية.. اليوم

منذ أقل من شهرين

البابا تواضروس يكشف حقيقة بناء أول كنيسة في السعودية

الآن

استشهاد فلسطينى ثانٍ فى «جمعة الشهداء والأسرى»

«صرخة فى الظلام».. قصة يوسف إدريس مع صاحبة الرواية المزيفة

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

مسئول أوروبى: مصر والصين ضمن الدول المدعوة لمؤتمر بروكسل حول سوريا

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

ألبومات الصور

جديد الموضة.. عباءة رياضية من السعودية (صور)

محافظ الغربية يتفقد تطوير شارعي الكورنيش والجلاء بطنطا

الليلة.. تغطية خاصة لصالون «المعارضة الوطنية» على شاشة «المحور»

بالفيديو والصور.. استعدادات مكثفة لحفل «ريدبول» باستاد جامعة المنصورة

نجم الساعة

6 وزراء سابقين يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

ads
الأكثر قراءة

مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

كشكول

المؤتمر الدولي الخامس لكلية الفنون التطبيقة بجامعة حلوان.. 23 إبريل

امحمود وجيه عثمان قائما بعمل عميد كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان

محافظة الأقصر تتزين بشعارها الجديد احتفالا بإزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني

بالصور.. تربية رياضية جنوب الوادى تنظم فعاليات اليوم الرياضي

بالصور.. تربية عين شمس تحتفل بيوم اليتيم بعنوان "ارسم بسمة"

الأمصار

بالفيديو.. أخر استعدادات صلاح قبل حفل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

قائد تنظيم إرهابي يسلم نفسه للسلطات الجزائرية

قوات الحشد العراقية تفكك 7 عبوات ناسفة في مطيبيجة

البنك الدولي يمنح مورتانيا 20 مليون دولار لاستخراج الغاز

جامعة زايد تستضيف منتدى «أخلاقيات الإعلام في العالم الرقمي»

ads
منوعات

«إليزابيث 2» أول فندق عائم في دبي

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

بالصور.. رسالتان نادرتان فى مزاد ترويان قصة غرق تيتانك

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

التبول اللإرادى

الدستور على فيسبوك