نسرين أمين تستكمل «ممنوع الاقتراب أو التصوير» بالإسكندرية الصحراوي

تستكمل الفنانة نسرين أمين، اليوم الجمعة، تصوير مشاهدها في مسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، داخل إحدى الفيلات بطريق الإسكندرية الصحراوي.



المسلسل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته الفنانة زينة وفتحي عبد الوهاب، ومحمد شاهين، وأحمد العوضي، ومي القاضي، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف محمد الصفتي، وإنتاج أمير شوقي.



ويعرض حاليا لنسرين أمين مسلسل «الشارع اللي ورانا» على قناة CBC، وهو بطولة الفنانة درة، وأحمد حاتم وفاروق الفيشاوي، ولبلبة، وشيرين، وإنجي ابو زيد وهند عبد الحليم ونهى عابدين، المسلسل من تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدي الهواري وإنتاج شروق العطار.

