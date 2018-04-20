أحمد صبري غباشي يبدأ تصوير «رُبع رومي»

قال الفنان أحمد صبري غباشي، إنه بدأ تصوير مشاهده في المسلسل الكوميدي «رُبع رومي» المقرر عرضه في رمضان المقبل.



وأضاف غباشي أنه يجسد خلال الأحداث شخصية أصولها من تركيا بشكل كوميدي في طريقة الكلام وإيماءات الوجه، مؤكدا تقديمه اللون الكوميدي على خشبة المسرح في أدوار مختلفة.



وتابع: «جمعتني المشاهد التي صورتها مؤخرا في إحدى الفيلات باستديو الأهرام بالفنانين هاجر أحمد وعبير صبري ومحمد سلام، والمسلسل حلقاته منفصلة متصلة يعتمد على عدة ضيوف في أحداثه الكوميدية».



«رُبع رومي» بطولة محمد سلام ويشارك في بطولته بيومي فؤاد ومصطفى وهالة فاخر وإدوارد وآخرون، من تأليف تامر إبراهيم وإخراج معتز التوني.

