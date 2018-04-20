تأجيل ندوة «التوعية الرياضية» بنقابة الصحفيين

قررت اللجنة الثقافية في نقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل عضو المجلس، تأجيل ندوة التوعية بالأخلاق الرياضية في مئوية ميلاد المستكاوي، والمقرر انعقادها غدا السبت إلى موعد لاحق سوف يتم تحديده.



وكانت اللجنة قد أعلنت تنظيم ندوة حول أهمية التوعية بالأخلاقيات الرياضية، وتسليط الضوء على أهمية الإعلام الرياضي في تربية النشء بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد شيخ النقاد الرياضيين المصريين والعرب نجيب المستكاوى، غدا السبت، بمبنى النقابة.



وتأتي الندوة بالتنسيق مع مؤسسة صاحبة الجلالة وبحضور كوكبة من النقاد الرياضيين والأكاديميين ومسؤولي الرياضة، وكان من المقرر أن يدير الندوة الزميل أيمن فاروق مساعد رئيس تحرير «الأهرام».



ويستهدف اللقاء الآباء الكهنة والخدام العاملين في مجال الصحة النفسية والإدمان.

