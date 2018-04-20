سهم «جنرال إليكتريك» يتجه لتسجيل أكبر مكاسب يومية منذ 2015

ارتفع سهم "جنرال إليكتريك" بنحو 5% خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهًا لتسجيل أكبر مكاسب يومية من حيث النسبة المئوية منذ أبريل 2015.



وتأتي المكاسب في سهم الشركة الأمريكية العاملة في مجال الصناعة، عقب الإفصاح عن نتائج أعمال تفوق تقديرات المحللين.



وبلغ نصيب سهم "جنرال إليكتريك" من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة خلال أول ثلاثة أشهر من هذا العام 16 سنتًا مقارنة مع 14 سنتا في نفس الفترة من 2017 وبأكثر من التوقعات البالغة 12 سنتا للسهم فقط.



وعلى مستوى الإيرادات، شهدت زيادة إلى 28.66 مليار دولار في الربع الأول من 2018 مقابل 26.8 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.



وصعد سهم "جنرال إليكتريك" بنسبة 4.7% ليصل إلى مستوى 14.65 دولار.



كما يُعتبر سهم "جنرال إليكتريك" هو أكبر رابح في "داو جونز" خلال جلسة اليوم على الرغم من الهبوط الذي خيم على أداء المؤشر الصناعي.



وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر "داو جونز" بأكثر من 0.3% أو ما يعادل 79 نقطة ليهبط إلى مستوى 24585.8 نقطة.