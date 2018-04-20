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الجمعة 20/أبريل/2018 - 04:45 م

ضبط نصاب استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفهم بالخارج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2136480

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين من راغبي السفر للخارج بزعم قدرته على توظيفهم خارج البلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "حمادة ع. ن"، مواليد 1972، ومقيم بدائرة مركز سمنود محافظة الغربية، والسابق اتهامه في قضية "إيصال أمانة"، المحكوم عليه فيها بالسجن لمدة عام بمزاولة نشاطًا إجراميًا بمجال النصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج بزعم قدرته على تسفيرهم وإيجاد فرص عمل لهم خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته الآتي: عدد 5 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى السفر للخارج، نموذج فحص طبي خالي من البيانات وممهور بأختام مستشفيات محافظة الغربية والدقهلية ومُعدل ترويجه، عدد 4 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة وعدد 3 عقد عمل مؤقت "مزور"، سجلات تجارية مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ومجموعة لصور بطاقات الرقم القومى لأشخاص مختلفة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج مقابل مبالغ مالية، وأن المضبوطات التي بحوزته خاصة بضحاياه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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