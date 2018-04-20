البرلمان التركى يوافق على إجراء انتخابات مبكرة

الليلة.. تغطية خاصة لصالون «المعارضة الوطنية» على شاشة «المحور»

تقدم قناة "المحور" الفضائية، فى العاشرة من مساء اليوم الجمعة، تغطية خاصة وحصرية للأمسية الوطنية من صالون "المحور" الثقافي، والتي أقيمت تحت عنوان "فى حب مصر"، بدعوة من الدكتور حسن راتب. وخصص هذا ...