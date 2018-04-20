العملات الإلكترونية تربح 27 مليار دولار.. و«الربيل» ترتفع 20%

ارتفعت العملات الإلكترونية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتصعد قيمتها السوقية بحوالى 27 مليار دولار، كما قفزت "الربيل" بنحو 20%.



وتلقت العملات الإلكترونية دعمًا مؤخرًا من تصريحات إيجابية لمديرة صندوق النقد الدولى بشأن إمكانية الاستفادة من هذه العملات لتسهيل عمليات تحويل الأموال والاستثمار.



وارتفعت "البيتكوين" بنحو 3.5% إلى 8518.8 دولار، عبر قيمة سوقية 144.7 مليار دولار.



وعلى الرغم من ذلك، فإن عملة "البيتكوين" لا تزال بعيدة عن مستوياتها القياسية قرب 20 ألف دولار والتي سجلتها فى بداية العام الحالى.



وتسببت الإجراءات التى اتخذتها مختلف حكومات العالم تجاه العملات الإلكترونية ومنصاتها فى خسائر العملة الإلكترونية.



فيما صعدت "الإيثريوم" بنسبة 9.7% إلى 591.7 دولار.



أما عملة "الربيل"، ثالث أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية، فارتفعت بنحو 19.2% عند 0.861855 دولار.



وزادت "البيتكوين كاش" بنحو 18.1% إلى 1082 دولار، فيما ارتفعت الـ"أى.أو.إس" بنسبة 14.8% مُسجلة 10.5 دولار.



أما على مستوى القيمة السوقية الإجمالى للعملات الإلكترونية، فصعدت إلى 373 مليار دولار، حيث ربحت 27 مليار دولار في ساعات.