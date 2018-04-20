«يو.بي.إس»: الفرنك السويسري يتجه لمزيد من التراجع

قال بنك "يو، بي. إس" إن الفرنك السويسري سيشهد مزيدًا من التراجع في الفترة المقبلة، وذلك بعد انخفاضه إلى الحدود التي سبقت إلغاء المركزي السويسري سقف العملة.



وأضاف "يو.بي.إس"، في تقرير صادر اليوم الجمعة، أن سعر صرف الفرنك أمام اليورو يتجه إلى مستوى 1.25 فرنك سويسري، مع الحفاظ على الضغوط التصاعدية على الأسهم.



وكان المركزي السويسري وضع حدودًا أمام عملة الفرنك بألا تتجاوز حاجز الـ1.20 فرنك لكل يورو، لضمان ضعف العملة، لكن البنك قرر إلغاء تلك الحدود في بداية 2015.



وصرح رئيس المركزي السويسري، أمس، بأنه غير متعجل لتعديل السياسة النقدية على الرغم من هبوط الفرنك، مشيرًا إلى أنه ليس هناك حاجة لفعل أي شيء متعلق بالسياسة النقدية في الفترة الراهنة.



وأبقى التقرير على تقيمه المرتفع للعملة السويسرية، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى فترة أطول من مستويات ضعف العملة لإقناع المركزي بأن تهديدات الاستقرار الماليمضت.



وارتفع الفرنك السويسري أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.1964 فرنك، بعد أن هبط إلى 1.2005 فرنك في وقت سابق من التعاملات.



ومنذ بدابة أبريل الجاري هبط الفرنك أمام اليورو بنحو 1.6%.



فيما تراجعت العملة السويسرية أمام الدولار عند 0.9726 فرنك بنسبة انخفاض 0.1%.