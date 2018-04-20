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الجمعة 20/أبريل/2018 - 04:07 م

تكريم أعضاء حملة «خليك زي آدم» في نسختها الثانية

تكريم أعضاء حملة
مصطفى عبدالله
dostor.org/2136448

قال المهندس أحمد معروف، مدير حملة «خليك زى آدم»، أنه من المقرر عقد اجتماعًا بديوان عام محافظة القاهرة بخصوص الشكل المستقبلي للحملة في نسختها الثانية.

وأضاف في تصريحات لـ «الدستور» ان سيتم تكريم المشاركين منذ يناير الماضي وحتى الآن.

«خليك زي آدم»، أطلقتها محافظ القاهرة في يناير من العام الجاري بغرض تعديل السلوك عند الصغار والكبار بغرض التوعية والتحفيز على المشاركة المجتمعية.

يذكر أن الحملة في نسختها الثانية تبرز اهمية الإستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها وكيفية إستخراج القوالب الإبداعية منها.

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