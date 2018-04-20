«العليا لمسيرات العودة»: إسرائيل تريد إفشال أي حراك فلسطيني

أكد صلاح عبد العاطي، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومسؤول اللجنة القانونية، أن إسرائيل لا مبرر لديها لقتل واستهداف المدنيين سوى أنها تريد إفشال أي حراك ينتزع من خلاله الفلسطينيون أي حق من حقوقهم.



وطالب، في تصريحات صحفية، إسرائيل بأن تفكر وتعيد النظر في التزاماتها القانونية، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني لديه حقوق وسيستمر بالمطالبة بها، وبدلًا من أن تفكر في قمع المتظاهرين وتوجيه الاتهامات الكاذبة، عليها أن تنصاع لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تحترم حقوق الشعب الفلسطيني.



وقال عبد العاطي "إن قوات الاحتلال مستمرة في انتهاكاتها المنظمة وجرائم حربها بعنفها المفرط والقوة المميتة ما أدى إلى استشهاد شابين حتى الآن ليضافا إلى حصيلة الشهداء بالإضافة إلى إصابة عشرات المواطنين لا سيما مع تعمد الاحتلال استخدام الرصاص الحي، واستهداف المتظاهرين بقنابل الغاز السام ما يتسبب في حدوث تداعيات على المتظاهرين كالتشنجات والتقيؤ وغيرها من الأعراض التي تؤكد تحلل دولة الاحتلال من التزاماتها القانونية غير مراعية لمبدأ التمييز ولا التنافس رغم أن المتظاهرين لم يشكلوا أي خطر حتى الآن على جنودها".



وتابع أن الهيئة العليا أعلنت اليوم أنها "جمعة الوفاء للأسرى والشهداء"، معللا: "لنؤكد وفاءنا لدماء الشهداء التي سالت منذ 70 عامًا وحتى الآن، وإلى نضال الأسرى والانتهاكات المنظمة التي تتم بحقهم لنفضحها".



وشدد على الاستمرار في الحراك، محافظين على سلميته ورسالته وعلى قدرة الفلسطينيين في التماسك والتوحد حتى يفرض الشعب الفلسطيني إرادته في ظل شراكة سياسية ووحدة وطنية وتوافق حتى يتمكن من مجابهة الاحتلال.