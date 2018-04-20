«الأموال العامة» تضبط أخطر نصاب إفريقي بقصر النيل

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد رعايا إحدى الدول الإفريقية؛ لقيامه بانتحال صفة دبلوماسى، وعضو بمنظمات دولية، ومزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، حيث ادّعى قدرته على إدخال ملايين الدولارات إلى داخل مصر.



أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، قيام أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، بإنشاء عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بأسماء وهمية، وبصفات منتحلة منها «دبلوماسى بمنظمة الأمم المتحدة، عضو منظمة الصحة العالمية»، ثم يقوم بإرسال العديد من الرسائل الخادعة بطريقة عشوائية لعدة أشخاص على بريدهم الإلكترونى وبرامج التواصل الاجتماعى (وهـو أسلوب إجرامى معروف دوليا باسم HISHING)، زاعمًا أن لــديه مـلايين الدولارات الأمـريكية سيتم إدخالها للبلاد بطريقة غير مشروعة بعد تغطيتها بمادة سوداء لإخفاء ماهيتها، ويرغب فى استثمارها بالبلاد بعد إزالة المادة السوداء التى عليها، والتى تحتاج إلى بعض المواد الكيميائية مرتفعة الثمن، وعقب ذلك يتم إقناع الضحية بعد أن يعرض عليه خزينة حديدية بداخلها كمية كبيرة من الأوراق السوداء المقصوصة فى حجم الورقة الماليـــة فئة المائة دولار الأمريكى، وإجراء عملية تجريبية احتيالية بتحويل إحدى الأوراق السـوداء إلـى ورقــــة صحيحة من فئة المائة دولار، وذلك لإقناع الضحية بأن باقى الأوراق التى بداخل الخزينة يمكن تحويلها إلى دولارات صحيحة بذات الطريقة، وعقب ذلك يطلب من الضحية مبالغ مالية لشراء المادة الكيميائية لإزالة المادة السوداء.



عقب تقنين الإجراءات، وفى أحد الأكمنة التى أعدت لضبط المتهم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، أمكن ضبطه، وعُـثر بحوزته على 3 لفافات من الورق الأسود فى حجم المائة دولار أمريكى، وكل لفافة مدون عليها باللغة الإنجليزية مائة دولار أمريكى، وكارنيه باللغة الإنجليزية باسم وصورة المتهم بالصفة المنتحلة (دبلوماسى بمنظمة الأمم المتحدة) مزور بالكامل، و2 شهادة باللغة الإنجليزية باسم وصورة المتهم، منسوب صدورهما إلى منظمة الأمم المتحدة، تفيد بأنه مفوض لدى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من قبل المنظمة «مزورتين بالكامل» وممهورتين ببصمات أختام مقلدة منسوبة لذات المنظمة، والعديد من صور جوازات سفر لأشخاص يحملون جنسيات أجنبية يستخدمها المتهم فى النصب والإحتيال على ضحاياه، وقسيمة مقابلة مع المفوضية صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة «مزورة»، وصور ضوئية لحقائب بداخلها العديد من رزم الأوراق السوداء المقصوصة فى حجم الورقة المالية، فئة المائة دولار الأمريكى، و3 هواتف محمولة ماركات مختلفة، وعدد 5 شرائح هاتف محمول منسوبة لشركات مصرية وأجنبية يستخدمها فى الاتصال بضحاياه.

بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى فى إرسال رسائل إلكترونية خادعةعبر الفيس بوك، وبرامج الهاتف إلى العديد من الحسابات على برامج التواصل الإجتماعى، وعناوين البريد الإلكترونى التى تخص ضحاياه لإصطيادهـم بطـريقة عشـوائية زاعمًا بأن لـــديه خـــــزائن بداخلها مــــلايين الدولارات الأمريكية داخل حقائب دبلوماسية ويطلب من ضحاياه مساعدته فى إستثمار تلك المبالغ ببلادهم، بالإضافة إلي مقاطع فيديوهات وصور فوتوغرافية لخزائن حديدية بداخلها كمية كبيرة من الأوراق السوداء المقصوصة فى حجم الــــورقة الماليـــة، فئة المائة دولار أمريكى، وعمليات تحويلها إلى دولارات صحيحة بواسطة مواد كيميائية.



أمكن الاستدلال على أحد ضحايا المتهم، ويدعى، «على. أ. ع» - مواليد 1963، ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وبسؤاله اتهمه بالاحتيال عليه بالأسلوب المشار إليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره «4000 دولار أمريكى».



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

