عوائد صناديق «التحوط» تتراجع للشهر الثاني على التوالي

هبطت عوائد صناديق التحوط للشهر الثاني علي التوالي في مارس الماضي، في أول هبوط لشهرين متتاليين منذ 2016، مع خسائر أسواق الأسهم الأمريكية.



ووفقًا لبيانات من وكالة "بلومبرج"، أمس الخميس، انخفض عائد صناديق التحوط بنسبة 0.6% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمكاسب بنسبة 1.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 فبراير.



كما أنهت صناديق التحوط شهر مارس الماضي بانخفاض قدره 0.75% مقارنة بانخفاض 2.19% خلال فبراير السابق له.



وأرجعت البيانات السبب في ذلك إلى هبوط الأسهم الأمريكية بعد الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والذي شهد تبادل فرض التعريفات بينهما.



كما ساهم في انخفاض عوائد صناديق التحوط انخفاض قطاع التكنولوجيا خاصة بعد أزمة اختراق بيانات مستخدمي "فيسبوك"، وما أثير حول استهداف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لشركة "أمازون" وعزمه تغيير المعاملة الضرييبة لها.