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الجمعة 20/أبريل/2018 - 03:50 م

«عبد الناصر والإبداع» أمسية بقصر ثقافة مصر الجديدة.. 24 أبريل

جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
خلف جابر
dostor.org/2136434

ينظم قصر ثقافة مصر الجديدة، في السادسة مساء الثلاثاء 24 أبريل الجاري، أمسية ثقافية بعنوان «عبد الناصر والإبداع الأدبي في عصره»، ويشارك فيها الشاعر والناقد سيد شومان.

ويحاول «شومان» خلال الندوة الإجابة عن عدد من التساؤلات، منها: هل تدخل عبد الناصر في مسيرة الابداع والأدب والفن؟، وهل عمل على نهضتهم ليعزز مكانته داخل قلوب الشعب أم ساعدته الظروف وكانت الصدفة هي المحرك الرئيسي لهذه النهضة؟، وهل كان التدخل سياسيًا أم كان نابعًا من اهتمامه بهذه الفنون؟.

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