ضبط مهندسة بوحدة «الحمراوي» المحلية في كفر الشيخ بتهمة الرشوة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مهندسة بالوحدة المحلية لإحدى القرى بكفرالشيخ، لقيامها وآخرين باستغلال موقعهم الوظيفى وتمكين أحد الأشخاص من بناء منزل على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون.



أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا، بتواطؤ بعض مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية الحمراوى التابعة لمجلس مركز ومدينة كفر الشيخ، مع مالكى أحد العقارات، وتمكينه من بناء منزل على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون.



وتبين من التحريات قيام كلًا من "هبة.م.غ"، مهندس بالوحدة المحلية لقرية الحمراوى سابقًا، وحاليًا بإدارة التنظيم بمجلس ومدينة كفر الشيخ - ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ، و"عبداللطيف.ح.س"، فنى بذات الوحدة (محبوس على ذمة قضية استغلال نفوذ)، و"راضى.ع.ك"، رئيس القسم الهندسى بذات الوحدة سابقًا وحاليًا بالمعاش - ومقيم بدائرة بندر كفر الشيخ، فى غضون عام 2015، باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع "على.ص.ع"، موظف بالمعاش، وتمكينه من بناء منزل مكون من دور أرضى وأربعة طوابق علوية على أرض زراعية مملوكة له على مساحة 2300م بناحية قرية أبو طبل التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراوي جهة عملهم بالمخالفة لأحكام القانون، الأمرالذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال المخالفة وتربيح الغير، وبالاستعلام من الإصلاح الزراعى بمدينة كفر الشيخ، أفادت بأن الجمعية قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة.



تأيد ذلك بسؤال مسئول قرية أبوطبل بالوحدة المحلية بالحمراوى، والذى أكد صحة الواقعة.



باستدعاء المتحرى عنها الأولى وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الثالث، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.



اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ التحقيق بمعرفة النيابة المختصة.

