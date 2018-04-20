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الجمعة 20/أبريل/2018 - 03:48 م

باكستان تحقق في الأصول المالية للرئيس الأسبق برويز مشرف

برويز مشرف
برويز مشرف
أش أ
dostor.org/2136432

قالت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، اليوم الجمعة، إن مكتب المحاسبة الوطني وافق على التحقيق في الأصول المالية للرئيس الأسبق برويز مشرف، ومزاعم تتعلق بإساءة استعماله السلطة.

وأضافت أن «مشرف» يواجه كذلك تهمًا بالخيانة العظمى، مشيرة إلى أنه أجّل عودته للبلاد الشهر الماضي لأسباب أمنية.

وكانت باكستان، شكلت في أوائل إبريل الجاري، محكمة خاصة جديدة لمحاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى، وأمر القضاء الباكستاني في الحادي والعشرين من شهر مارس المنصرم، بمصادرة جميع أملاك مشرف، الذى كان يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الباكستانية، لرفضه المثول أمام المحكمة.

ويطالب الرئيس الأسبق بضرورة توفير ضمانات أمنية قوية للعودة الى باكستان، والمثول أمام القضاء، حيث يحاكم بتهمة بتهمة فرض حالة الطوارئ في البلاد عام 2009 دون سند من الدستور، والاستناد إلى هذا الإجراء في احتجاز عدد من القضاة، وفصل 100 آخرين من مناصبهم.

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