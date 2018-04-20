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الجمعة 20/أبريل/2018 - 03:45 م

وزير الدفاع الروسى: الضربات الغربية على سوريا عرقلت التسوية

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو
أش أ
dostor.org/2136430

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، أن الضربات الأمريكية البريطانية الفرنسية على سوريا عرقلت سير تسوية الأزمة السورية، ونُفذت بعد أن أصبح تطبيع الوضع في البلاد لا رجعة فيه.

وشدد شويجو، خلال لقاء عقده مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، في موسكو وفقا لقناة «روسيا اليوم»، على أن الضربات التي تم شنها على سوريا، جرت في أحلك الظروف واللحظة الأقل ملاءمة، لأنها نفذت في وقت أصبح فيه تطبيع الوضع بالبلاد «ظاهرة لا رجعة عنها».

وأشار شويجو إلى أن هذا الهجوم «لم يأت بمزيد من الاستقرار إلى سوريا أو بضمانات، أو دفعة جديدة لتقدم تسوية الأزمة في سوريا».

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