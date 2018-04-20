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الجمعة 20/أبريل/2018 - 03:45 م

ضبط محامٍ تخصص فى تزوير الكارنيهات بـ17 ألف جنيه بالفيوم

صوره من الحدث
صوره من الحدث
عمرو المزيدي
dostor.org/2136429

تمكنت مباحث مكافحة جرائم التزييف والتزوير، من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير مستندات ومحررات رسمية منسوبة لجهات حكومية مختلفة.

تلقى اللواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إخطارًا بتقدم «محمد.س.م» للجهات المعنية، للاستعلام عن صحة توثيق شهادة قيد استئناف باسمه منسوب صدورها إلى نقابة المحامين، تفيد قيده بجداول المحامين العاملين بالاستئناف، ويشتبه أن تكون مزورة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط «محمد.س.م»، 38 سنة محامٍ مقيم بالفيوم، وبالفحص تبين تقدمه بشهادة القيد المشار إليها للاستعلام عن صحة توثيقها، وعثر بحوزته على «شهادة أخرى منسوبة لمجلس تأديب المحامين تفيد بعدم صدور أى أحكام تأديبية ضده»، وبفحص الشهادتين المُشار إليهما بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما مزورتان بالكامل باستخدام طابعة كمبيوتر.

بمواجهة المتهم المذكور اعترف بتحصله على الشهادتين المشار إليهما من أحد الأشخاص «محمود»، تعرف عليه أمام نقابة المحامين بالقاهرة، والذى عرض عليه استخراج كارنيه نقابة محامين له رغم سابقة شطبه من جداول النقابة، لسفره للعمل بإحدى الدول العربية وعدم تجديد الكارنيه الخاص به مقابل حصوله على مبلغ مالى قدره 17ألف جنيه، وأنه لا يعلم بكون الشهادتين مزورتين.

بإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط الأخير وتبين أنه يدعى «محمود.س.م»، 37 سنة محامٍ حر، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة وعُثر بحوزته على «تقرير طبى منسوب صدوره لأحد المستشفيات الحكومية، وعدد من الأختام والشهادات تحمل شعار الدولة مقلد منسوبة لجهات حكومية، وهاتف محمول»، وبفحصه تبين أنه يحتوى على برامج تعديل مستندات، وملفات تحتوى على صور لاستمارات بطاقات رقم قومى، قسائم زواج، قيد عائلى، شهادات ميلاد، شهادات تخرج، استمارات قيد بنقابة المحامين»، وجميعها تم إجراء محو وإضافة بياناتها عن طريق البرامج المثبتة على هاتفه.

بمواجهة المتهم الثانى أقر بنشاطه الإجرامى وأنه قام بتزوير الشهادات التى تم ضبطها مع الأول مقابل حصوله على مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط محامٍ تخصص فى تزوير الكارنيهات بـ17 ألف جنيه بالفيوم
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