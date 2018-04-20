محافظ الغربية يتفقد تطوير شارعي الكورنيش والجلاء بطنطا

تفقد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أعمال تطوير شارع الجلاء بطنطا التي تشمل توسعة الشارع من الجانبين ومن الجزيرة الوسطى بالشارع والذي يبلغ عرضه 50 مترًا.



وكذلك إنشاء أرصفة على جانبي الشارع بعرض 3 أمتار، وإنشاء مكان انتظار للسيارات بعرض 5.5 متر، بالإضافة إلى إنشاء حارة للمناورة بطول الشارع وإنشاء 3 حارات بعرض 3.5 متر لكل حارة في الاتجاهين ويكون متوسط عرض الجزيرة الوسطى بالشارع قرابة 4 أمتار يتم زراعتها بالأشجار دائمة الخضرة وذلك بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه.



وأصدر اللواء أحمد ضيف صقر، خلال تفقده الموقع، تعليماته بمضاعفة العمل بتطوير شارع الجلاء لكي يتم الانتهاء منه في أقرب وقت.



كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير الكورنيش خلف استاد طنطا بطول 1500 متر بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه، بمشاركة محافظة الغربية والجهود الذاتية لأهالي المنطقة وشركة "إعمار الدلتا"، وتشمل أعمال التطوير تدبيش الجسر ورصف وتجميل للمنطقة.



وخلال التفقد وجه محافظ الغربية بضرورة مراعاة الجانب الجمالي للمنطقة لكي تكون متنفسًا لأهالي المحافظة.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية والمهندس فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس أشرف هيكل رئيس حي ثان طنطا والأستاذ محمد متولي رئيس حي أول طنطا والدكتور طارق محمدي خليفة أستاذ بكلية الهندسة جامعه طنطا الاستشاري العام لمجموعة شركات إعمار الدلتا.