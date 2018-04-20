شلتوت: علاج سكر النوع الثانى بالأنسولين يسيطر على مستوى الجلوكوز في الدم

قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذة الباطنة العامة والسكر بكلية طب القصر العينى، ورئيسة الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر، إن العديد من مرضي السكر من النوع الثاني يحتاجون للعلاج بالأنسولين إذا فشل العلاج بالأقراص فى الوصول إلى معدلات السكر المطلوبة، أو يحتاجون إلى الأنسولين فى بداية العلاج إذا كان هناك ارتفاعا شديدا فى معدلات السكر فى الدم.



وأكدت أن البدء المبكر للعلاج بالأنسولين فى مرضى السكر من النوع الثانى يحقق السيطرة على مستوى مستوي الجلوكوز، ويحافظ على وظيفة البنكرياس وخلاياه التي تفرز الأنسولين من الإنهاك.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن موافقة وزارة الصحة والسكان لتسجيل أنسولين جديد قاعدى طويل المفعول «توچيو®» لعلاج مرضى السكر البالغين من النوع الأول والثانى بحقنة واحدة تحت الجلد تتدفق ببطء ويستمر مفعولها لمدة تزيد عن 24 ساعة وتصل إلي 36 ساعة، كما يسهم الدواء في ثبات مستوى الأنسولين فى الدم على مدار اليوم.