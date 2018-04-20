«SAP» تختار هدى منصور عضوًا منتدبًا للشركة فى مصر

أعلنت اليوم، شركة "SAP"، عملاقة برمجيات الأعمال العالمية، عن اختيارها هدى منصور فى منصب العضو المنتدب للشركة فى مصر.



وقالت "منصور": "إن خطة النمو التى وضعتها الشركة في البلاد تتبنى أفضل الممارسات العالمية بهدف دعم رؤية مصر الاقتصادية 2030، فى ضوء قدرة التحوّل الرقمى على دفع عجلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، حيث تتضمن الخطة الاستثمارية للبلاد تحفيز تطوير المدن الذكية ودعم التحوّل الرقمي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بكل أنحاء البلاد".



وأكدت أنه بوسع التحول الرقمى أن يُمكن الشركات والمؤسسات من بناء نماذج أعمال رقمية، بالإضافة إلي تطوير المواهب ودعم ابتكارات الأعمال فى مجالات تكنولوجية متطورة، مثل الذكاء الاصطناعى، تعلّم الآلات، البلوك تشين وإنترنت الأشياء".



وأضافت: "إننا نعتزم تعيين مسئولين تنفيذيين كبار، وتوسيع منظومتنا من شركاء التوزيع، وتوسيع قاعدة حلول تطبيقات الأعمال فى 25 قطاعًا و12 مجال عمل مختلفًا فى السوق المصرية، فى حين سيواصل معهد "SAP" للتدريب والتطوير توسيع علاقات الشراكة التعليمية في الجمهورية دعمًا لتنمية المهارات الرقمية لدى الشباب، وتعزيزًا لأعمال الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات والمبادرات الريادية".



يُذكر أن هدى منصور شغلت فى السابق منصب رئيس العمليات فى "إس إيه بي" بدولة الإمارات وسلطنة عُمان، حيث عملت راعيًا تنفيذيًا للمبادرات الرئيسية لدى الشركة، لا سيما معرض إكسبو 2020 دبى، وتحظى بما يزيد على 19 عامًا من الخبرة العالمية فى شركات متعددة الجنسيات، كما أنها تحمل درجة بكالوريوس فى الهندسة من جامعة الإسكندرية وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ماستريخت للإدارة.