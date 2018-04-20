القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
حوادث
الجمعة 20/أبريل/2018 - 03:41 م

ضبط 8 أطنان معدات قطارات مسروقة داخل مخزن بالزقازيق

المتهم
المتهم
عمرو المزيدي
dostor.org/2136423

كشفت مباحث شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، النقاب عن أخطر تاجر خردة، تبين حيازته معدات قطارات مسروقة بلغت 8 أطنان، قام بتخزينها داخل أحد مخازنه في منطقة الزقازيق.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، مفادها قيام «أ. ع. ز»، 40 سنة، تاجر خردة، بإخفاء مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد بالمخزن الخاص به، الكائن بمحل سكنه؛ بقصد الاتجار والتربح منها.

عقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، والقوة المرافقة، تنسيقًا ومديرية أمن الشرقية؛ لتفتيش مخزن المتحرى عنه، حيث تم ضبط المذكور، وبتفتيش مخزنه عثر على «مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد، عبارة عن كمية من الحديد والألومنيوم وزنت حوالى 8 أطنان»، تم التحفظ عليها قيد تصرفات النيابة العامة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات، وأنه تحصل عليها عن طريق سرقتها من المتروكات على جانبي شريط السكة الحديد.

بعرض المضبوطات على مندوب هيئة السكة الحديد، قرر بأنها ملك الهيئة وغير متداولة بالأسواق، وصالحة للاستخدام.

أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، وأرسل بالمتهم لقسم شرطة أول الزقازيق لقيده وعرضه على النيابة.

ضبط 8 أطنان معدات قطارات مسروقة داخل مخزن بالزقازيق
ضبط 8 أطنان معدات قطارات مسروقة داخل مخزن بالزقازيق
اقرأ أيضًا
منذ يوم

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون

منذ يوم

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد

منذ 4 أيام

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

منذ أقل من شهر

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ أقل من شهر

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ أقل من شهر

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

الآن

ضبط مدفع «جرينوف» وتنفيذ 5271 حكمًا في حملة أمنية بقنا

أيمن الحكيم يكتب: طلقات طارق الشناوي الطائشة عن رسائل غادة السمان وبليغ

تعرف على قائمة «التايم» لأبرز 100 شخصية فى 2018

بالصور.. تشديدات أمنية مكثفة فى محيط نادى الزمالك

الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

السيسى يتفقد أعمال تطوير طريق العين السخنة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

ألبومات الصور

محافظ الغربية يتفقد تطوير شارعي الكورنيش والجلاء بطنطا

الليلة.. تغطية خاصة لصالون «المعارضة الوطنية» على شاشة «المحور»

بالفيديو والصور.. استعدادات مكثفة لحفل «ريدبول» بإستاد جامعة المنصورة

صور.. وكيل «تعليم الغربية» يتفقد القوافل التعليمية بطنطا

نجم الساعة

6 وزراء سابقين يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

ads
الأكثر قراءة

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

السيسى يتفقد أعمال تطوير طريق العين السخنة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

كشكول

بالصور.. تربية رياضية جنوب الوادى تنظم فعاليات اليوم الرياضي

بالصور.. تربية عين شمس تحتفل بيوم اليتيم بعنوان "ارسم بسمة"

بالصور.. مناظرة 380 حالة بقافلة جنوب الوادي بشلاتين

بالصور.. رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل تنصيب اتحاد كلية العلوم

"منحة وفرصة" ندوة طلابية بجامعة أسيوط

الأمصار

الشرطة الأمريكية: إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا

وزير الدفاع الروسي: ضرب سوريا عرقل عملية التسوية

CAAVO لإرساء قواعد السلام المنزلي

وزير الطاقة السعودي: الأسواق العالمية قادرة على تحمل ارتفاع أسعار النفط

السعودية خالية من فيروس إنفلونزا الطيور H5N8 خلال 24 ساعة

ads
منوعات

«إليزابيث 2» أول فندق عائم في دبي

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

بالصور.. رسالتان نادرتان فى مزاد ترويان قصة غرق تيتانك

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

التبول اللإرادى

الدستور على فيسبوك