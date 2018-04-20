ضبط 8 أطنان معدات قطارات مسروقة داخل مخزن بالزقازيق

كشفت مباحث شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، النقاب عن أخطر تاجر خردة، تبين حيازته معدات قطارات مسروقة بلغت 8 أطنان، قام بتخزينها داخل أحد مخازنه في منطقة الزقازيق.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، مفادها قيام «أ. ع. ز»، 40 سنة، تاجر خردة، بإخفاء مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد بالمخزن الخاص به، الكائن بمحل سكنه؛ بقصد الاتجار والتربح منها.



عقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، والقوة المرافقة، تنسيقًا ومديرية أمن الشرقية؛ لتفتيش مخزن المتحرى عنه، حيث تم ضبط المذكور، وبتفتيش مخزنه عثر على «مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد، عبارة عن كمية من الحديد والألومنيوم وزنت حوالى 8 أطنان»، تم التحفظ عليها قيد تصرفات النيابة العامة.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات، وأنه تحصل عليها عن طريق سرقتها من المتروكات على جانبي شريط السكة الحديد.



بعرض المضبوطات على مندوب هيئة السكة الحديد، قرر بأنها ملك الهيئة وغير متداولة بالأسواق، وصالحة للاستخدام.



أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، وأرسل بالمتهم لقسم شرطة أول الزقازيق لقيده وعرضه على النيابة.