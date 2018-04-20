النمسا: حل الأزمة السورية يكمن فى المفاوضات وليس عسكريًا

قالت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، اليوم الجمعة، إن حل الأزمة السورية يكمن في المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية وليس الحل العسكري، مؤكدة تمسك بلادها بالمضي قدما في هذا الاتجاه قدر الإمكان.



وأعربت كنايسل، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف، وفقًا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية، عن قلق بلادها من إمكانية تصعيد التوتر حول سوريا وفي المنطقة عمومًا، على خلفية المزاعم باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما، مشددة على ضرورة متابعة هذا الموضوع بعناية.



ودعت الوزيرة النمساوية، جميع الأطراف المعنية إلى التفاوض، مشيرة إلى أنها بحثت هذا الموضوع اليوم في موسكو مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.