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الثقافة
الجمعة 20/أبريل/2018 - 03:37 م

أنور مغيث: ترجمات «نللي حنا» أثارت حماس الشباب

صوره من الحدث
صوره من الحدث
ايهاب مصطفى
dostor.org/2136421

كرَّم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، المؤرخة الدكتورة نيللى حنا، أستاذة التاريخ العثمانى، ورئيسة قسم الحضارة العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور ومشاركة الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

وأدار النقاش الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومى للترجمة، كما تحدثت كوكبة كبيرة من المفكرين والأكاديميين، حول مشروع الدكتورة نيللى حنا، منهم: الدكتورة داليا حسين، التى تقدمت بمداخلة عنوانها «نيللى حنا واللامرئى فى التاريخ»، والدكتور مجدى جرجس، الذى قدم قراءة بحثية حول «مشروع نللى حنا»، والدكتور محمد عفيفى، الذى طرح موضوع «تأثير المؤرخ الفرنسى الكبير أندريه ريمون فى مسيرة نللى حنا»، والدكتورة مروة مختار، وتناولت «نيللى حنا وأنسنة التاريخ»، كما عُرضت عدة مداخلات مُسجلة بتقنية الفيديو، أرسلها كل من: المفكر الأمريكى بيتر جران، والدكتور ناصر إبراهيم، والمفكر الفرنسى نيقولا ميشيل، والدكتور حسام عبد المعطى، والمؤرخ أيمن فؤاد، والدكتور حسام عبد الظاهر، والدكتور صبرى العدل، والدكتور عمرو منير، والدكتور صبرى العدل، إضافة لحضور الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة الأسبق، وعدد من الإعلاميين، ومتابعى الحركة الثقافية المصرية.

بدأ الدكتور أنور مغيث الحديث، مشيرًا إلى سعادته الغامرة لتكريم المؤرخة الدكتورة نيللى حنا، مؤكدًا أنها تستحق هذا التكريم عن جدارة، فقد أسهمت فى العديد من ترجمات التاريخ المهمة، كما أثارت ترجماتها حماس المترجمين الشباب.

عقب هذا أهدى الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، المؤرخة الدكتورة نيللي حنا درع المجلس الأعلى للثقافة، عرفانًا لما أنجزته وقدمته خلال مسيرتها الأدبية المثمرة، وأشاد بالمستوى الرفيع لما ألفته وترجمته من كتب تاريخية مهمة، خلال مسيرتها ومشروعا الثقافى، واختتم كلمته مؤكدًا أن تخصُّص التاريخ يمثل أهمية كبرى لوطننا بشكل خاص؛ فهو العمود الفقرى للحضارة المصرية.

ثم جاءت كلمة الدكتورة نيللى حنا، التى وجهت عميق شكرها للمجلس الأعلى للثقافة، وأمينه العام الدكتور حاتم ربيع، على هذا الاحتفاء المميز، وتابعت مؤكدة سعادتها العميقة بهذا التكريم، الذى تميز بحضور جمع غفير من المؤرخين والمفكرين، ثم أشارت إلى انشغالها كثيرًا بكتابة التاريخ من منظور اجتماعى، حيث سلطت الضوء نحو البسطاء من أصحاب الحرف التقليدية، وأوضحت أن طرحها هذا له عدة مناح، مثل الحديث عن دور هذه الفئة تاريخيًا، تحديدًا فى ما هو قبل العصر الحديث، ورصد أبرز ما ساهموا به من أدوار ساهمت فى عملية التطوير، ونقل هذا التراث من المستوى النظرى إلى المستوى التطبيقى.

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