ضبط ربة منزل صرفت معاش «تكافل» دون وجه حق في المنيا

تمكنت إدارة شرطة البريد، من ضبط، «و. ع. ع»، 35 سنة، ربة منزل، لقيامها بصرف معاش «تكافل وكرامة»، الذى يتم صرفه لمن ليس لهم دخل ثابت، دون وجه حق، من مكتب بريد الطيبة التابع لمنطقة بريد المنيا، حيث قامت بصرف مبلغ 3980 جنيها، والاستيلاء عليه لنفسها دون وجه حق، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط، اعترفت بارتكابها الواقعة.



من جانبه، أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم، بإدارة شرطة البريد، وأرسل بالمتهمة لمركز شرطة سمالوط، لقيده وعرضه على النيابة.

