بالصور.. اجتماع تحضيرى لـ«مستقبل وطن» بسوهاج استعدادًا لرمضان

عقدت هيئة مكتب سوهاج بحزب مستقبل وطن، اليوم الجمعة، اجتماعًا تحضيريًا، برئاسة اللواء محمد مصطفى، أمين عام الحزب بالمحافظة، لوضع خطة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور بسام بن عبدالعزيز، أمين قطاع وسط الصعيد.



وتطرق الاجتماع إلى وضع خطة لتحديد أهداف الفترة المقبلة والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك. كما أوصى بضرورة المشاركة في تنظيم دورات كرة القدم في مختلف مراكز المحافظة.



وقال مصطفي، إن الحزب يسعي لمواصلة مسيرة العمل، التي بدأها منذ تأسيسه منطلقَا نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن والمشاركة في عملية التنمية ورفع الوعي لدى الشباب، للارتقاء بمصر الغالية.