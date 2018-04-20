الليلة.. وزير التخطيط الأسبق ضيف منال السعيد فى «مش بالكلام»

تستضيف الإعلامية منال السعيد، مساء اليوم الجمعة، ببرنامجها "مش بالكلام"، على شاشة قناة "المحور" الفضائية، وزير التخطيط الأسبق الدكتور عثمان محمد عثمان.



وتتناول "السعيد" مع ضيفها -خلال الحلقة- الحديث حول تقييمه لبرنامج الحكومة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وقراءة شاملة للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة، وكيفية التعامل معها في الفترة المقبلة.



وتكشف "السعيد" عن تفاصيل توقيع بروتوكول بين شركتى جوباص للنقل البرى وسابتكو السعودية للنقل الجماعى، لتدشين أحدث خط للنقل البرى بين مصر والسعودية أول مايو المقبل.



كما تستعرض "السعيد" جهود الغرف التجارية لتوفير السلع الغذائية فى رمضان بأسعار خاصة للمواطنين، وأبرز عروض "جوميا" الفترة القادمة.



يذاع البرنامج الجمعة فى السابعة مساء من كل أسبوع، ويعاد فى العاشرة من صباح السبت.