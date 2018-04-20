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الجمعة 20/أبريل/2018 - 02:34 م

«الإفريقية للطيران» تطالب ليبيا بحماية الطائرات والمطارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2136340

طالبت الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة، السلطات الرسمية في ليبيا، بتحمل مسئولياتها واتخاذ الخطوات الضرورية واللازمة لتأمين المطارات ومرافقها وحماية الطائرات الموجودة في المطارات الليبية.

واستنكرت الشركة، في بيان، اليوم الجمعة، سقوط قذائف صاروخية داخل مطار معيتيقة الدولي، أصابت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية كانت جاهزة للإقلاع صباحًا أدت إلى خروجها عن الخدمة، حسبما ذكرت «ليبيا الخبر».

وكان المتحدّث الرسمي باسم قوة الردع الخاصة الليبية، أعلن أمس أن مسلحي كتيبة 33 الذي يقودها ما يعرف بـ«بشير البقرة»، استهدفوا مطار معيتيقة بقذيفة أصابت طائرة أيرباص 320، كانت جاهزة للإقلاع صباحًا، بينما اتجهت قذيفة أخرى إلى صالة الوصول بالمطار، وأصابت زجاج الصالة، والسقف، دون إصابات بشرية.

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