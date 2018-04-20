ليبيا: القبض على أحد المتورطين فى قصف مطار «معيتيقة»

كشف الناطق باسم قوة الردع الخاصة الليبية، أحمد سالم على، اليوم الجمعة، عن أنه تم القبض على شخص متورط فى ضرب القذائف تجاه قاعدة "معيتيقة" ومحيط المطار فى العاصمة الليبية طرابلس.



وقال سالم، حسبما أوردت صحيفة "المرصد" الليبية، إن الاعترافات الأولية كشفت عن باقى العصابة التي معه ومن وراء هذا القصف والميليشيا التى يتبعونها.



وكانت جماعة إرهابية مسلحة قد هاجمت صباح أمس الخميس، مطار معيتيقة بالعاصمة، بصواريخ ألحقت الضرر بطائرة "إيرباص 320"، في حين أصابت صواريخ أخرى صالة الوصول، حسبما نقلت "رويترز".

