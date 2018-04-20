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الجمعة 20/أبريل/2018 - 02:29 م

التحالف العربي: الحوثيون يطلقون الصواريخ لاستهداف المدنيين

تركي المالكي
تركي المالكي
أش أ
dostor.org/2136336

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن الصاروخ الباليستي الذي اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الجمعة، أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية.

وأوضح المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم، أن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه مدينة جازان السعودية واعترضته بنجاح، مشيرًا إلى أنه لم تُسجل أي أضرار أو خسائر حتى الآن.

وقال المالكي: «إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216)، والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي»، لافتًا إلى أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

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