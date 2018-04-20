«القومي للبحوث»: ندعم المؤسسات العلمية لتحقيق التنمية

عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في إطار التعاون والتنسيق العلمي الدائم مع مختلف المؤسسات العالمية والبحثية في المجتمع المصري، المؤتمر العلمي الأول للمعهد القومي للمكلية الفكرية بجامعة حلوان تحت عنوان دور "الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة بمصر".



يُعقد المؤتمر برعاية كل من أ.د سعاد عبد الرحيم مديرة المركز، وأ.د ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وأ.د أحمد عبد الكريم المستشار العلمي للمعهد القومي للملكية الفكرية.



رأس المؤتمر أ.د ياسر محمد جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، بأمانة أ.د أهداف كمال الدين الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.



وقالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم إن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يسعى باستمرار إلى دعم عملية البحث العلمي الاجتماعي ومساندة الهيئات والمؤسسات العلمية والتعليمية المختلفة التي يتكامل دورها مع دور المركز في دراسة مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بتنمية المجتمع المصري في مختلف المجالات.



وفي هذا السياق، أكدت مديرة المركز أن قضية الملكية الفكرية موضوع المؤتمر من بين القضايا التي تعرض لها المركز في عدد من بحوثه ودراساته السابقة، وأن عقد هذا المؤتمر يأتي بالنظر لضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات.