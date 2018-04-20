ضبط مدفع «جرينوف» وتنفيذ 5271 حكمًا في حملة أمنية بقنا

شنت مديرية أمن قنا، بالاشتراك مع قطاعى الأمن العام، والأمن المركزي، حملة مكبرة بنطاق المحافظة، فى إطار تكثيف الجهود ومواصلة استهداف البؤر الإجرامية وملاحقى وضبط العناصر المتورطة فى ارتكاب الجرائم.



أسفرت الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 24 قطعة سلاح نارى، بينها مدفع جرينوف، و8 بنادق بحوزة 18 متهما، و26 عنصرًا إجراميًا، وتنفيذ 5271 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وإزالة 48 حالة تعدٍ لعناصر إجرامية على أملاك الدولة.



اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ التحقيق بمعرفة النيابات المختصة.

