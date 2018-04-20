القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 02:23 م

بالصور.. «الرى» تبدأ تطوير الترع الفرعية والمساقى بالفيوم

صوره من الحدث
صوره من الحدث
وائل القمحاوى
dostor.org/2136330

بدأت الإدارة العامة للتوجيه المائي لشمال الوادي بالفيوم والإدارات العامة للري والمركز القومي لبحوث المياه، تنفيذ أعمال مشروع تأهيل الترع الفرعية وتبطين المساقي، منها ترعة بحر بيهمو بهندسة ري سنورس، وبحر أولاد محمد التابعة لهندسة ري أطسا، بمنحة من الاتحاد الأوروبي.

وتفقد المهندس مصطفى سعد، مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المائي لشمال الوادي بالفيوم، تقدم سير العمل في مناطق تنفيذ المشروع، واللقاء مع أعضاء روابط مستخدمى المياه على مواقع العمل والتعرف منهم على مشاكلهم وتذليل أي عقبات أو مشكلات تواجههم والعمل على حلها، بحضور الدكتور عماد فوزي، مدير مركز بحوث إدارة المياه، والمهندس أيمن فتحي، مدير إدارة التوجيه المائي بالفيوم.

بالصور.. «الرى» تبدأ تطوير الترع الفرعية والمساقى بالفيوم
بالصور.. «الرى» تبدأ تطوير الترع الفرعية والمساقى بالفيوم
بالصور.. «الرى» تبدأ تطوير الترع الفرعية والمساقى بالفيوم
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