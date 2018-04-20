القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 02:23 م

«أهمها الشعر».. أشهر 18 مشكلة تواجه الفتاة كل يوم

«أهمها الشعر».. أشهر
زينب عتريس
dostor.org/2136329

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو قصيرا مدّته ثلاث دقائق، يعرض أكثر المشكلات التى تواجه الفتيات خلال الاعتناء بنظافتهن ومظهرهن الشخصي.

وظهرت فى الفيديو فتاة سمراء من بلد غير عربي، فى مشاهد متفرقة خلال يومها، بداية من معاناتها مع تحرّك الشعر ودخوله فى فمها، مرورًا بوجود شعيرات صغيرة فى جسمها بعد محاولة انتزاعها، وتشابك الشعر مع نظّارتها، ومعاناة التقاط صورة جيدة، ليعرض أهم 18 مشكلة طريفة تعانى منها الفتيات فى مختلف أنحاء العالم طوال يومهن.
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