القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
الثقافة
الجمعة 20/أبريل/2018 - 02:23 م

أيمن الحكيم يكتب: طلقات طارق الشناوي الطائشة عن رسائل غادة السمان وبليغ

طارق الشناوي
طارق الشناوي
dostor.org/2136328

كتب صديقنا الناقد المرموق طارق الشناوي مقالا مطولا في (المصري اليوم) يعلق فيه علي ما نشرته (الدستور) قبل أيام ، وأقصد بالطبع الرسائل الشخصية للأديبة السورية الشهيرة غادة السمان ، والتي كشفت فيها عن علاقة حب ربطتها بالموسيقار الكبير بليغ حمدي ، وكادت تتطور إلي علاقة زواج رسمية ، إلا أن بليغ – كما قال لنا الكاتب الكبير مفيد فوزي- لم يكن جادا في العلاقة ، وحولها إلي مجرد نزوة ، ليثبت أنه "ملك النزوات الصغيرة" بتعبير المحاور القدير!
وجه طارق الشناوي جام غضبه علي صديقنا أحمد عثمان ، الكاتب المصري المقيم في لندن منذ العام 1965، وكان صديقا مشتركا لبليغ وغادة ، ومن عنده بدأت في عاصمة الضباب بدأت العلاقة واشتعلت ، وكان طرفا فيها وشاهدا عليها ، وأرسلت إليه غادة رسائلها تحكي له تطورات علاقتها ببليغ وتشتكي له من غرابة تصرفاته ، وهي الرسائل التي أهدانا إياها أحمد عثمان ونشرناها بأمانة مع شهادة له يحكي فيها عن ظروف كتابتها ويشرح ملابساتها وما بين سطورها ..
وفي شهادته قال أحمد عثمان أنه يسير علي (مذهب) غادة السمان ، فهي التي أعلنت مرارا أن الرسائل الشخصية بين المبدعين تعتبر بعد فترة بمثابة وثيقة تاريخية من حق الجمهور أن يعرفها ويطلع عليها ، بما تكشفه من جوانب جديدة في شخصية المبدع وشخصيته ، فهي – غادة- التي سنت هذه السنة وطبقتها عمليا بنشرها رسائل غسان كنفاني الشخصية إليها ، ثم رسائل الشاعر اللبناني الكبير أُنسي الحاج إليها ، وكانت رسائل حب ملتهبة في مجملها ، رأت أنها أصبحت ملكا للتاريخ ونشرها واجب ..وهو بالضبط ما فعله أحمد عثمان !
لكن طارق الشناوي لا يعترف بهذا المبرر ، ويري أن صاحبنا ارتكب جريمة (خيانة الأمانة) عندما قدم إلينا رسائل غادة السمان لننشرها ، وأن ما فعله لا يجوز أخلاقيا وأدبيا وقانونيا ، لأنه ببساطة لم يستأذن أطرافها في نشرها ، وإذا كانت غادة علي قيد الحياة – متعها الله بالصحة والإبداع وطول العمر- ، وحتى لو كانت لا تمانع، فإن هناك طرف غاب عن الدنيا وكان يجب استئذانه في نشرها هو بليغ حمدي!
وهو مبرر واهن ومتهافت ، ولا أعرف كيف فات علي زميلنا الكبير طارق الشناوي وهو الناقد الموسوعي العارف بتاريخ الفن والأدب والتراث العالمي أن هذا الشرط الأخلاقي الذي يضعه قبل نشر رسائل المبدعين الخاصة كان كفيلا بأن يحرمنا من عشرات الكتب التي غيرت تاريخ الكتابة وسكنت الوجدان بجدارة !
لا أحتاج أن أُذّكره بأن أنديرا غاندي الزعيمة الهندية نشرت رسائل والدها الزعيم الأسطوري جواهر لال نهرو الشخصية إليها ، في كتاب نقله أستاذنا أحمد بهاء الدين إلي العربية ، وسحر أجيالا ولا يزال ..
ولا أحتاج أن أذّكره أن (نهي) ابنة أديبنا الكبير يحي حقي نشرت رسائل والدها الشخصية إليها ..ولا أظن أن أنديرا غاندي استأذنت والدها ولا نهي حقي حصلت علي إذن مكتوب من والدها قبل نشر تلك الرسائل الخاصة ..
ولا يحتاج طارق الشناوي لأن أُذكّره بأن أستاذنا الناقد الكبير رجاء النقاش نشر الرسائل الشخصية (الحارة ) التي أرسلها أستاذه وناقد زمانه أنور المعداوي إلي الشاعرة الفلسطينية الجميلة فدوي طوقان ..ولا أظن أن أحدا سأل النقاش : هل حصلت علي موافقة الطرفين قبل رحيلهما ؟!..تماما مثلما لم يسأل أحد وهو يلتهم بشغف الرسائل المتبادلة بين جبران خليل جبران ومي زيادة ..الرسائل التي أصبحت قطعة من تاريخنا الأدبي ..والإنساني.
ولو عاد طارق الشناوي إلي أرشيفه العامر لوجد رسائل الأديب العالمي أرنست هيمنجواي إلي فاتنة زمانه مارلين ديتريتش ، ورسائل ريتشارد بيرتون إلي إليزابيث تايلور ..وكانت رسائل غرامية مشبوبة العواطف ، ولم يقل أحد أنها تسيء أو تشوه ، ولم يقل أحد هناك أن ناشرها (خان الأمانة) !
لم يرتكب أحمد عثمان جُرما عندما أهدانا تلك الرسائل لننشرها ..ولم نرتكب جريمة عندما نشرناها ..ثم أن الرسائل بالفعل تقدم تفاصيل رائعة – بعيدا عن قصة الغرام- لذلك الزمان ، كتبتها غادة السمان بأسلوبها الساحر وعفويتها المحببة ، حتى لتتمني أن لو ركبت آلة الزمن وعدت لتري وتستمتع وتعيش هذا العصر الذي وصفته!
يجيد طارق الشناوي التصويب ، ولديه القدرة دائما علي أن يصيب الهدف بطلقات قلمه ..لكن طلقاته هذه المرة كانت طائشة !

موضوعات متعلقة

عاطف بشاى يُفند وثيقة شذوذ مى زيادة

من وردة لـ«غسان كنفاني».. حكايات الحب الملهمة في التاريخ

طارق الشناوي يتحدث عن الناقد السينمائي علي أبوشادي

انفراد.. رسائل غادة السمان الشخصية عن بليغ حمدي

الآن

«الأرصاد»: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 29 درجة

4 خيارات أمام مصر لحل أزمة سد النهضة حال فشل المفاوضات

وزير الدفاع: العمليات الإرهابية الخسيسة لن تثنى أبطالنا عن أداء واجبهم

«وساطة وضغط شعبي وخيار عسكري».. 3 سيناريوهات لحل أزمة سد النهضة

الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

انفراد بالمستندات.. راتب الـ42 ألف جنيه للوزراء يُطبق منذ عام

ألبومات الصور

بالصور.. «تعليم القاهرة» يكرم المحافظ.. وجناح خاص لـ«خليك زى آدم»

بالصور.. ننشر تفاصيل زيارة وزير الآثار للأقصر

بالصور.. حبس قائد سيارة وتاجرين فى انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز بأسيوط

فساتين «الإيكو دريس» لملكات جمال العالم

نجم الساعة

6 وزراء سابقين يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

انفراد بالمستندات.. راتب الـ42 ألف جنيه للوزراء يُطبق منذ عام

كشكول

جامعة جنوب الوادى تنظم مؤتمر طلابي لـ"علم الأنسجة والخلايا"

التعليم تراجع تحويلات طلاب الثانوية لمنع محاولات الغش الجماعي

حجازي: مراجعة تصحيح كراسات اجابات الصف السادس الابتدائي قبل اعتماد النتيجة

غدا.. بدء امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الابتدائي بالأزهر

"مصر الحرة" تحصد المركز الأول بمسرحية المناهج في القاهرة

الأمصار

ترامب مهاجمًا «أوبك»: أسعار النفط مصطنعة

اعتقال مرشحة في الانتخابات البلدية التونسية

الرئاسة الفلسطينية: ندين جرائم الاحتلال الوحشية ضد شعبنا

رئيس الوزراء العراقي: مستمرون في محاربة الإرهاب

العفو الدولية: الحوثيون يمارسون العنف ضد المرأة في اليمن

ads
منوعات

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

بالصور.. رسالتان نادرتان فى مزاد ترويان قصة غرق تيتانك

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك