أيمن الحكيم يكتب: طلقات طارق الشناوي الطائشة عن رسائل غادة السمان وبليغ

كتب صديقنا الناقد المرموق طارق الشناوي مقالا مطولا في (المصري اليوم) يعلق فيه علي ما نشرته (الدستور) قبل أيام ، وأقصد بالطبع الرسائل الشخصية للأديبة السورية الشهيرة غادة السمان ، والتي كشفت فيها عن علاقة حب ربطتها بالموسيقار الكبير بليغ حمدي ، وكادت تتطور إلي علاقة زواج رسمية ، إلا أن بليغ – كما قال لنا الكاتب الكبير مفيد فوزي- لم يكن جادا في العلاقة ، وحولها إلي مجرد نزوة ، ليثبت أنه "ملك النزوات الصغيرة" بتعبير المحاور القدير!

وجه طارق الشناوي جام غضبه علي صديقنا أحمد عثمان ، الكاتب المصري المقيم في لندن منذ العام 1965، وكان صديقا مشتركا لبليغ وغادة ، ومن عنده بدأت في عاصمة الضباب بدأت العلاقة واشتعلت ، وكان طرفا فيها وشاهدا عليها ، وأرسلت إليه غادة رسائلها تحكي له تطورات علاقتها ببليغ وتشتكي له من غرابة تصرفاته ، وهي الرسائل التي أهدانا إياها أحمد عثمان ونشرناها بأمانة مع شهادة له يحكي فيها عن ظروف كتابتها ويشرح ملابساتها وما بين سطورها ..

وفي شهادته قال أحمد عثمان أنه يسير علي (مذهب) غادة السمان ، فهي التي أعلنت مرارا أن الرسائل الشخصية بين المبدعين تعتبر بعد فترة بمثابة وثيقة تاريخية من حق الجمهور أن يعرفها ويطلع عليها ، بما تكشفه من جوانب جديدة في شخصية المبدع وشخصيته ، فهي – غادة- التي سنت هذه السنة وطبقتها عمليا بنشرها رسائل غسان كنفاني الشخصية إليها ، ثم رسائل الشاعر اللبناني الكبير أُنسي الحاج إليها ، وكانت رسائل حب ملتهبة في مجملها ، رأت أنها أصبحت ملكا للتاريخ ونشرها واجب ..وهو بالضبط ما فعله أحمد عثمان !

لكن طارق الشناوي لا يعترف بهذا المبرر ، ويري أن صاحبنا ارتكب جريمة (خيانة الأمانة) عندما قدم إلينا رسائل غادة السمان لننشرها ، وأن ما فعله لا يجوز أخلاقيا وأدبيا وقانونيا ، لأنه ببساطة لم يستأذن أطرافها في نشرها ، وإذا كانت غادة علي قيد الحياة – متعها الله بالصحة والإبداع وطول العمر- ، وحتى لو كانت لا تمانع، فإن هناك طرف غاب عن الدنيا وكان يجب استئذانه في نشرها هو بليغ حمدي!

وهو مبرر واهن ومتهافت ، ولا أعرف كيف فات علي زميلنا الكبير طارق الشناوي وهو الناقد الموسوعي العارف بتاريخ الفن والأدب والتراث العالمي أن هذا الشرط الأخلاقي الذي يضعه قبل نشر رسائل المبدعين الخاصة كان كفيلا بأن يحرمنا من عشرات الكتب التي غيرت تاريخ الكتابة وسكنت الوجدان بجدارة !

لا أحتاج أن أُذّكره بأن أنديرا غاندي الزعيمة الهندية نشرت رسائل والدها الزعيم الأسطوري جواهر لال نهرو الشخصية إليها ، في كتاب نقله أستاذنا أحمد بهاء الدين إلي العربية ، وسحر أجيالا ولا يزال ..

ولا أحتاج أن أذّكره أن (نهي) ابنة أديبنا الكبير يحي حقي نشرت رسائل والدها الشخصية إليها ..ولا أظن أن أنديرا غاندي استأذنت والدها ولا نهي حقي حصلت علي إذن مكتوب من والدها قبل نشر تلك الرسائل الخاصة ..

ولا يحتاج طارق الشناوي لأن أُذكّره بأن أستاذنا الناقد الكبير رجاء النقاش نشر الرسائل الشخصية (الحارة ) التي أرسلها أستاذه وناقد زمانه أنور المعداوي إلي الشاعرة الفلسطينية الجميلة فدوي طوقان ..ولا أظن أن أحدا سأل النقاش : هل حصلت علي موافقة الطرفين قبل رحيلهما ؟!..تماما مثلما لم يسأل أحد وهو يلتهم بشغف الرسائل المتبادلة بين جبران خليل جبران ومي زيادة ..الرسائل التي أصبحت قطعة من تاريخنا الأدبي ..والإنساني.

ولو عاد طارق الشناوي إلي أرشيفه العامر لوجد رسائل الأديب العالمي أرنست هيمنجواي إلي فاتنة زمانه مارلين ديتريتش ، ورسائل ريتشارد بيرتون إلي إليزابيث تايلور ..وكانت رسائل غرامية مشبوبة العواطف ، ولم يقل أحد أنها تسيء أو تشوه ، ولم يقل أحد هناك أن ناشرها (خان الأمانة) !

لم يرتكب أحمد عثمان جُرما عندما أهدانا تلك الرسائل لننشرها ..ولم نرتكب جريمة عندما نشرناها ..ثم أن الرسائل بالفعل تقدم تفاصيل رائعة – بعيدا عن قصة الغرام- لذلك الزمان ، كتبتها غادة السمان بأسلوبها الساحر وعفويتها المحببة ، حتى لتتمني أن لو ركبت آلة الزمن وعدت لتري وتستمتع وتعيش هذا العصر الذي وصفته!

يجيد طارق الشناوي التصويب ، ولديه القدرة دائما علي أن يصيب الهدف بطلقات قلمه ..لكن طلقاته هذه المرة كانت طائشة !