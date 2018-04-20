العراق: العثور على مخلفات لتنظيم داعش الإرهابي شمال بغداد

عثرت قيادة عمليات نينوي، اليوم الجمعة، على كميات مختلفة من المتفجرات والأسلحة لتنظيم داعش الإرهابي في شمال العراق، وفقًا لوكالة سبوتنيك.



ونقلت الوكالة عن العميد يحيى رسول، المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، أن قوة من قيادة عمليات نينوي عثرت على «سبعة أحزمة ناسفة و3 عبوات مصنعة محليًّا، مع 24 قنبلة رمانة طائرة مسيرة تالفة، و15 صاعقة، وعشر رمانات»، في منطقة الفيصلية بالساحل الأيسر من الموصل، مركز نينوى، شمالي بغداد.



وأضاف رسول: «كما سدَّت قوة أخرى 4 ثغرات ضمن الساتر الترابي في القرية العصرية على الشريط الحدودي، وعثرت على عشر قنابل هاون، ومقذوفات قديمة تم تفجيرها تحت السيطرة، كما عثرت قوة أخرى في عملية تفتيش في منطقة الكسك غربي الموصل على 36 عبوة ناسفة، وستة مقذوفات عيار 120 من مخلفات عصابات داعش الإرهابية».