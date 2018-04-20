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الجمعة 20/أبريل/2018 - 02:20 م

بالصور.. «تعليم القاهرة» يكرم المحافظ.. وجناح خاص لـ«خليك زى آدم»

صوره من الحدث
صوره من الحدث
مصطفى عبدالله
dostor.org/2136324

قال المهندس أحمد معروف، مدير حملة «خليك زى آدم» إنه تم تكريم المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، يوم الأربعاء الماضى، من قبل محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة.

وأضاف معروف، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن محافظ القاهرة شهد احتفالية المدرسة المتقدمة الفنية التى بدأت بأداء طلبة المدرسة العسكرية لفقرة رياضية عسكرية للصاعقة تحت أصداء أغنيه «قالوا إيه»، ليتفقد بعدها المعارض الفنية المقدمة من الطلاب فى شتى النواحى.

وأكد مدير حملة «خليك زى آدم»، أنه كان للحملة نصيب من الاحتفالية، بعرض جناح بالمدرسة يحمل اسم الحملة لإعادة استخدام وتدوير المخلفات وتحويلها لمواد نافعة.

وشهد عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، مهرجان الأنشطة الطلابية الذى نظمته مديرية التربية والتعليم على مسرح المدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر، بحضور محمد عطية، مدير المديرية، والدكتور عبد الرءوف علام، رئيس مجلس الأمناء والآباء.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة أبنائه الطلاب فعاليات مهرجان الأنشطة وفقراته الفنية، والذى اتسم بأداء متميز من الطلبة المشاركين وعكس مجهودات كبيرة مبذولة من المدربين والقائمين على تنظيم المهرجان من الإداريين والمعلمين.

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية قدرها خمسمائة جنيه لكل الطلبة المبتكرين فى مجال البحث العلمى المشاركين باختراعاتهم فى المهرجان تحفيزًا لهم على مواصلة تفوقهم العلمى وتنمية مواهبهم.

بالصور.. «تعليم القاهرة» يكرم المحافظ.. وجناح خاص لـ«خليك زى آدم»
بالصور.. «تعليم القاهرة» يكرم المحافظ.. وجناح خاص لـ«خليك زى آدم»
بالصور.. «تعليم القاهرة» يكرم المحافظ.. وجناح خاص لـ«خليك زى آدم»
بالصور.. «تعليم القاهرة» يكرم المحافظ.. وجناح خاص لـ«خليك زى آدم»
بالصور.. «تعليم القاهرة» يكرم المحافظ.. وجناح خاص لـ«خليك زى آدم»
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