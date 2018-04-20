القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
حوادث
الجمعة 20/أبريل/2018 - 02:18 م

ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة سيارته فى البحيرة

صوره من الحدث
صوره من الحدث
عمرو المزيدى
dostor.org/2136322

تمكنت مباحث البحيرة بالشتراك مع أمن الغربية، وقطاع الأمن العام، من تحديد وضبط مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص، وسرقة سيارته، وهاتفه المحمول بالإكراه، بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

تلقى مركز شرطة دمنهور بالبحيرة بلاغًا بشأن وفاة محمد.ن. م، مقيم فى قرية مستناد بدائرة مركز شرطة شبراخيت، إثر إصابته بطلق نارى أعلى الفخذ اليمنى، والعمل على كشف غموض وملابسات الواقعة.

تبين من الفحص، أنه حال سير المجنى عليه بطريق دمنهور - شبراخيت الفرعى بسيارته رقم (ب ل ج 984، استوقفه مجهولون بحوزة أحدهم سلاح نارى وتعديهم عليه، وإحداث إصابته التى أودت بحياته، والاستيلاء على السيارة المشار إليها، وهروبهم بها.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: عمرو. إ. ع، 35 سنة، سبق اتهامه فى 17 قضية «قتل، مخدرات، هروب من المراقبه، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، شغب»، ومحكوم عليه فى 3 قضايا إحداها (مخدرات بالسجن المؤبد)، وعبدالجواد.م، 36 سنة، سبق إتهامه فى 7 قضايا، "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، مخدرات" ومحكوم عليه فى 3 قضايا متنوعة، ومحمد. س. ص، 20 سنة، مقيمون بمحافظة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين المذكورين بعدة مأموريات بمحال إقامتهم، وأماكن ترددهم بالتنسيق مع أمن الغربية، وقطاع الأمن العام، حيث تم ضبطهم، وبحوزة المتهم الأول (السيارة رقم 920308 ملاكى غربية المُستخدمه فى ارتكاب الواقعة).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة، وأضافوا أن المتهم الثانى هو من أطلق عيارًا ناريًا من سلاح نارى (فرد خرطوش)، كان بحوزته صوب المجنى عليه حال مقاومة المجنى عليه لهم، واستيلائهم على سيارته، وهاتفه المحمول، وفروا هاربين.

تم بإرشادهم ضبط اللوحات المعدنية الخاصة بسيارة المجنى عليه، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وكذا الأسلحة النارية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة "بندقية آلية، و18طلقة لذات العيار، 2 فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع.

كانت قوات الأمن قد عثرت على السيارة بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.

موضوعات متعلقة

سقوط أخطرتشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقليوبية

القبض على المتهمين بقتل فني بشركة غاز في البحيرة

اقرأ أيضًا
منذ يوم

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون

منذ يوم

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد

منذ 4 أيام

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

منذ أقل من شهر

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ أقل من شهر

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ أقل من شهر

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

الآن

«الأرصاد»: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 29 درجة

4 خيارات أمام مصر لحل أزمة سد النهضة حال فشل المفاوضات

وزير الدفاع: العمليات الإرهابية الخسيسة لن تثنى أبطالنا عن أداء واجبهم

«وساطة وضغط شعبي وخيار عسكري».. 3 سيناريوهات لحل أزمة سد النهضة

الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

انفراد بالمستندات.. راتب الـ42 ألف جنيه للوزراء يُطبق منذ عام

ألبومات الصور

بالصور.. «تعليم القاهرة» يكرم المحافظ.. وجناح خاص لـ«خليك زى آدم»

بالصور.. ننشر تفاصيل زيارة وزير الآثار للأقصر

بالصور.. حبس قائد سيارة وتاجرين فى انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز بأسيوط

فساتين «الإيكو دريس» لملكات جمال العالم

نجم الساعة

6 وزراء سابقين يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تعرف على سعر قميص محمد صلاح للموسم الجديد بالجنيه المصرى

انفراد بالمستندات.. راتب الـ42 ألف جنيه للوزراء يُطبق منذ عام

كشكول

جامعة جنوب الوادى تنظم مؤتمر طلابي لـ"علم الأنسجة والخلايا"

التعليم تراجع تحويلات طلاب الثانوية لمنع محاولات الغش الجماعي

حجازي: مراجعة تصحيح كراسات اجابات الصف السادس الابتدائي قبل اعتماد النتيجة

غدا.. بدء امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الابتدائي بالأزهر

"مصر الحرة" تحصد المركز الأول بمسرحية المناهج في القاهرة

الأمصار

ترامب مهاجمًا «أوبك»: أسعار النفط مصطنعة

اعتقال مرشحة في الانتخابات البلدية التونسية

الرئاسة الفلسطينية: ندين جرائم الاحتلال الوحشية ضد شعبنا

رئيس الوزراء العراقي: مستمرون في محاربة الإرهاب

العفو الدولية: الحوثيون يمارسون العنف ضد المرأة في اليمن

ads
منوعات

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

بالصور.. رسالتان نادرتان فى مزاد ترويان قصة غرق تيتانك

وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 121 عامًا

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

قافلة «الداخلية» الطبية توقع الكشف على 160 مريضًا في «القناطر»

الدستور على فيسبوك