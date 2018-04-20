ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة سيارته فى البحيرة

تمكنت مباحث البحيرة بالشتراك مع أمن الغربية، وقطاع الأمن العام، من تحديد وضبط مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص، وسرقة سيارته، وهاتفه المحمول بالإكراه، بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.



تلقى مركز شرطة دمنهور بالبحيرة بلاغًا بشأن وفاة محمد.ن. م، مقيم فى قرية مستناد بدائرة مركز شرطة شبراخيت، إثر إصابته بطلق نارى أعلى الفخذ اليمنى، والعمل على كشف غموض وملابسات الواقعة.



تبين من الفحص، أنه حال سير المجنى عليه بطريق دمنهور - شبراخيت الفرعى بسيارته رقم (ب ل ج 984، استوقفه مجهولون بحوزة أحدهم سلاح نارى وتعديهم عليه، وإحداث إصابته التى أودت بحياته، والاستيلاء على السيارة المشار إليها، وهروبهم بها.



أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: عمرو. إ. ع، 35 سنة، سبق اتهامه فى 17 قضية «قتل، مخدرات، هروب من المراقبه، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، شغب»، ومحكوم عليه فى 3 قضايا إحداها (مخدرات بالسجن المؤبد)، وعبدالجواد.م، 36 سنة، سبق إتهامه فى 7 قضايا، "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، مخدرات" ومحكوم عليه فى 3 قضايا متنوعة، ومحمد. س. ص، 20 سنة، مقيمون بمحافظة الغربية.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين المذكورين بعدة مأموريات بمحال إقامتهم، وأماكن ترددهم بالتنسيق مع أمن الغربية، وقطاع الأمن العام، حيث تم ضبطهم، وبحوزة المتهم الأول (السيارة رقم 920308 ملاكى غربية المُستخدمه فى ارتكاب الواقعة).



بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة، وأضافوا أن المتهم الثانى هو من أطلق عيارًا ناريًا من سلاح نارى (فرد خرطوش)، كان بحوزته صوب المجنى عليه حال مقاومة المجنى عليه لهم، واستيلائهم على سيارته، وهاتفه المحمول، وفروا هاربين.



تم بإرشادهم ضبط اللوحات المعدنية الخاصة بسيارة المجنى عليه، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وكذا الأسلحة النارية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة "بندقية آلية، و18طلقة لذات العيار، 2 فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع.



كانت قوات الأمن قد عثرت على السيارة بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.



