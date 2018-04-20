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الجمعة 20/أبريل/2018 - 02:15 م

مصرع شخصين وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة بين 3 عائلات بالأقصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الأقصر - هدي الأمير
dostor.org/2136321

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب ثالث، اليوم الجمعة، فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بقرية الزينية، قبلى شمال الأقصر، وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض بين 3 عائلات.

تلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتي ضمان وبشاري، لخلافهما على قطعة أرض زراعية، وتدخل عائلة ثالثة، وهى عائلة «مدني»، في الخلاف، لوجود صلة قرابة مع إحدى العائلتين، مما أسفر عن مصرع «سعود محمد مدني»، 37 عاما، وشقيقه «ممدوح محمد مدنى»، إثر تلقيهما طلقات نارية متعددة في أنحاء الجسم، كما أصيب شقيقهما الثالث «أحمد» بجرح قطعي في الرأس.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا، بمحيط المنطقة، لعدم تكرار الاشتباكات بين العائلات المتنازعة، كما انتقل عدد من القيادات الأمنية لمنطقة الاشتباكات، وذلك لمتابعة الموقف عن قرب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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