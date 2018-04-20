«الأمن العام» يدك حصون العناصر الإجرامية ويضبط مدفع جرينوف بسوهاج

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع أمن سوهاج، ضبط العناصر الإجرامية بقرى "الشيخ إمبادر البلابيش، الصوامعة شرق، الكتكاتة، جزيرة طما"، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، فى حملاتها الأمنية المكبرة التى تستهدف العناصر الإجرامية بشتى المحافظات والمشهور عنها الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية والمحكوم عليهم الهاربين خاصةً الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.



نجحت تلك الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء جمال عبدالباري، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع مصلحة الأمن العام، عن ضبط " 35 قطعة سلاح نارى بينها مدفع جرينوف، 2 قضية اتجار فى المخدرات، تنفيذ 5213 حكما قضائيا، تنفيذ 40 قرار إزالة لعدد من قصور العناصر الإجرامية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المتهمين المضبوطين، وجارٍ استمرار الحملات.

