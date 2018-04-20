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الجمعة 20/أبريل/2018 - 02:12 م

تعرف علي فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2136319

كشف الشيخ محمد خيري أبوربيع، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، عن فضل الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم، يوم الجمعة، وليلتها، بأن الله أمر في كتابه العزيز عباده المؤمنين بالصلاة على نبيه، وصفوته من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل ثناؤه: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ).

واستشهد بما رود في السنة من أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. "

وأما عن أفضل الأوقات للصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة وليلتها، فقال جاء في حديث عن أوس بن أوس الثقفي رضى الله عنه، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:" من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يعني وقد بليت قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء." رواه الإمام أحمد وأبوداود والنسائي وابن خزيمة وصححه.

وعن أنس بن مالك، رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، "أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، وليلة الجمعة فمن صلى عليّ صلاة صلى الله عليه عشرا." حسنه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع".

وتابع: للصلاة علي النبي في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة، فإنما نالته علي يده، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلي منازلهم، وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد إذا دخلوا الجنة.

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