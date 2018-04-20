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الجمعة 20/أبريل/2018 - 02:12 م

مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع فى انقلاب سيارة على «زراعى القليوبية»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2136318

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعي أمام مصانع مجموعة العربى ببنها، خلال توجههم للمشاركة فى تشييع جنازة أحد أقاربهم بمقابر الشموت.

تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث بنها، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعى ببنها، ووجود متوفين ومصاب.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين انقلاب سيارة ملاكى ماركة دايو، بسبب السرعة الجنونية، ما أدى إلى وفاة ركابها الـ3 وإصابة آخر أمام مجمع مصانع مجموعة العربى على الطريق الزراعى «بنها - القاهرة».

ودلت التحريات على أن سبب الحادث هو السرعة الجنونية لقائد السيارة، الذي كان ومرافقوه في طريقهم للمشاركة في جنازة أحد أقاربهم بمقابر الشموت ببنها عقب الصلاة عليها بمسجد في بنها الجديدة.

نُقل المصاب للمستشفى الجامعي، وتم التحفظ على جثث المتوفين لاتخاذ اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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