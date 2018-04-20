حبس عاطل أشعل النيران فى باب شقة جاره بالإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة سلاح أبيض وإشعال النيران في باب شقة جاره، لعدم الموافقة على خطبته لشقيقته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من «م.م.ع»، 26 سنة، عامل، مقيم بشارع البرديني منطقة القباري دائرة القسم، بقيام «ا.ح.ح»، 27 سنة، عاطل، مقيم بذات المنطقة، السابق اتهامه في 21 قضية «خطف- اغتصاب ومخدرات- ضرب- سرقة» بسكب مادة بترولية «بنزين» على باب الشقة سكنه، وإشعال النيران به، وتمكن من إخماد النيران بمساعدة الأهالي «دون حدوث إصابات» لرفضه إتمام خطبة المذكور من شقيقته لسوء سلوكه.



وبالانتقال والمعاينة، تبين وجود آثار حريق بباب الشقة محل البلاغ، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض «سكين»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.