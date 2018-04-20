أسعار النفط تتحول للهبوط عقب تغريدة ترامب

تحولت أسعار النفط للتراجع، خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد فيها ارتفاع سعر الخام.



وهبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 0.6% إلى 73.35 دولار للبرميل.



كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" عند 67.89 دولار للبرميل بنسبة تراجع 0.6%.



وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسعار النفط، وذكر أنها مبالغ فيها وغير مقبولة.



ويرى ترامب أن سعر الخام المرتفع لا يتناسب "مع تواجد الكميات القياسية منه".



ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز"، في وقت لاحق من اليوم، عن بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة.



كما يجتمع اليوم أعضاء "أوبك" و11 دولة من غير الأعضاء؛ لمناقشة مستويات الإنتاج وظروف السوق.