القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 02:10 م

ممثلة أمريكية ترفض مليون دولار إسرائيلي لأجل فلسطين

ناتالي بورتمان
ناتالي بورتمان
الدستور
dostor.org/2136315

رفضت الممثلة الأمريكية الإسرائيلية الأصل، ناتالي بورتمان، حضور حفل في إسرائيل لتسلم جائزة رفيعة قيمتها مليون دولار، احتجاجًا على سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على متظاهرين فلسطينيين خلال التظاهرات المتواصلة منذ أربعة أسابيع تقريبًا.
وقال وكيل أعمال لبورتمان، إنها تأثرت بالأحداث الأخيرة في إسرائيل وقطاع غزة، ولا تشعر بارتياح لحضور حفل توزيع جوائز "جينيسيس برايز".
وقتل 36 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء تظاهرات في قطاع غزة قبل أربعة أسابيع، للمطالبة بعودة اللاجئين وإزالة السياج الحدودي.
وقال منظمون للحفل: إنهم يحترمون قرار بورتمان ويقدرون إنسانيتها.
وبورتمان، 36 عاما، ممثلة ومخرجة أفلام ومنتجة تحمل الجنسية الأمريكية والإسرائيلية، وولدت في القدس الغربية. حصلت على جائزة "غولدن غلوب" كما ترشحت للأوسكار عام 2004 وشاركت في أفلام عدة من بينها حرب النجوم.

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