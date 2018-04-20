تعرف على قائمة «التايم» لأبرز 100 شخصية فى 2018

كشفت مجلة التايم الأمريكية، عن قائمتها السنوية لأكثر من 100 شخصية مؤثرة حول العالم لعام 2018، والتي تضمنت العديد من الشخصيات العربية، ومن بينها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فضلًا عن عدد من القادة فى العالم.



وضمّت القائمة عددًا من الشخصيات الأبرز في العالم، بينهم 45 امرأة و45 شخصا يبلغون من العمر أقل من أربعين عاما.



-الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال تيد كروز السيناتور الجمهوري عنه، إنه يفعل ما انتخب لأجله، وأن الأوضاع الساخنة في الوقت الحالي ترعب أولئك الذين حكموا واشنطن لعقود.



- أما رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، فقد أشارت المجلة الأمريكية إلى أنه تم اختياره لمواجهته الصعوبات في العراق، والحرب ضد تنظيم داعش الإرهابى، والقضاء عليهما، خصوصا في الوقت الذي تسلم فيه منصبه في عام 2014.



وأضافت المجلة الأمريكية، أن العبادي حدد بنفسه الجنرالات السعكرية لقيادة المعركة، فضلًا عن إشرافه لنفسه من خلال زيارته اليومية إلى غرفة العمليات المشتركة التي دارت في المدن العراقية خلال الفترة الماضية.



- ومن ضمن القائمة جاء، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي أشادت الناشطة السعودية في حقوق المرأة منال الشريف، بالتعامل مع المرأة في السعودية، عن طريق رفع القيود عن النساء، بالإضافة إلى وظائف كانت مقتصرة على الرجال، فضلًا عن ممارسة الرياضة وحضور الحفلات العامة والقيادة.



وتضمن القائمة للمجلة الأمريكية للعام الحالي، الرئيس الصيني شيجين بينج، وكذلك زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون، وكوريا الجنوبية مون جيه إن، بالإضافة إلى الأمير هاري، والأمير ويلز.



وأشادت المجلة بالدور الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ توليه الحكم.



وضمت القائمة أيضا جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، وجسيندا أندرين، رئيسة وزراء نيوزيلندا، وجيف سيشنز، وزير العدل الأمريكى، وشينزو أبى رئيس وزراء اليابان، وروبرت مولر المحقق الخاص فى قضية روسيا، وعمدة لندن صادق خان، ونانسى بيلوسى، زعيمة الأقلية الديمقراطية بالكونجرس.



ومن الممثلين المشهورين اختارت المجلة، الممثلة الأمريكية ريهانا، وجنيفر لوبيز، ونيكول كيدمان، وميجان ماركل، وهيو جاكمان، والمذيعة المشهورة أوبرا وينفرى.



وجاءت ضمن اختيارات المجلة الأمريكية كذلك مقدمة البرامج الأمريكية مصرية الأصل هدى قطب بجوار زميلتها سافانا جوثرى اللتين أصبحتا فى يناير الماضى أول امرأتين تقدمان برنامج "توداى" الشهير على شبكة "إن بى سى" الأمريكية.