مرقس عادل مخرجًا لفيلم «الرجل الأخطر»

تعاقدت شركة «فريدة» للإنتاج الفني والسينمائي لمالكها محمد الأباصيري وسلمي الشرقاوي، في باكورة أعمالها الإنتاجية مع المخرج الدكتور مرقس عادل، ليتولي مهمة الإخراج في فيلم «الرجل الأخطر»، بطولة النجم سامح حسين.

ويعد هذا التعاون الثاني، الذي يخرجه الدكتور مرقس عادل مع النجم سامح حسين بعد التجربة المثمرة والناجحة في فيلم «بث مباشر»، الذي نال إعجاب الجمهور والنقاد عند عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي.

وترشح الشركة بعض الأبطال خلال أيام قليلة، للوقوف أمام النجم سامح حسين في البطولة.

كما تتولى الشركة سلسلة من الأفلام المهمة، خلال الفترة المقبلة، لإنعاش السوق السينمائية مع العديد من نجوم السينما.

فيلم «الرجل الأخطر» كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد على «السسبانس»، ويحمل عدة مفاجآت للجمهور العربي والمصري عند عرضه.