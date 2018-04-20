القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 02:08 م

«التضامن»: تطبيق المعايير العالمية لتأمين بيانات أصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
ولاء جمال
dostor.org/2136312

وقع سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومحمد سعودى رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومى، عقد إصدار بطاقة المعاشات، مع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيـا تشغيل المنشآت المالية «e-finance».

وصرح سامى عبدالهادى بأنه بموجب هذا العقد الموقع ستقوم الشركة ببناء البنية التحتية والشبكة المشفرة والمؤمنة اللازمة بإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية عن طريق القنوات الإلكترونية المختلفة مثل ماكينات الصرف الآلى والدفع والتحصيل والسداد الإلكتروني.

وأضاف عبدالهادى أن تنفيذ العقد المبرم مع الشركة سارى لمدة ثلاث سنوات أخرى، حيث سبق التعاقد بين الطرفين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وشركة «e-finance»، بهدف المساهمة في عمليات السداد والتحصيل الإلكترونى وإصدار البطاقات وتفعيل تشغيلها.

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