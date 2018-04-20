«الدستور» ينشر الأغنية الشعرية الفائزة بجائزة «إبداع 6»

حصل «الدستور»، صباح اليوم الجمعة، على أسماء الفائزين بجائزة «إبداع» شباب الجامعات في دورتها السادسة.



وفازت بالمركز الأول، فرع الشعر الغنائي، الشاعرة سلمى الصاوي، عن أغنية «جاهل في العيون».



وتقول كلمات أغنية «جاهل في العيون» للشاعرة سلمى الصاوي:



عيني فاضحة وواضحة جدًا وأنت جاهل فـ العيون

كنت فاكرة إن أنت عينك زي عيني أكيد بريئة

عمري ما استوعبت لحظة إن سهل عليك تخون

جت فـ قلبي رصاصة منك بيّنت كل الحقيقة



اللي عيشته ده ضعف رسمي كنت آيلة للسقوط

عيشت زي عروسة لعبة وفـ إيديك كل الخيوط

روحي بعدك فاقدة روحها قلبك انت إزاي جرحها

كنت بكتم جوة مني فالدموع تنزل بصوت



بعد منه عيشت خايفة تايهة مني حاضنة صورته

سادة ودني عازلة نفسي خايفة من صوت الحنين

أم فقدت نور عينيها واجعة قلب الناس بسيرته

ماسكة صورة ولافة بيها حد يعرف هو فين!